¡Histórico! El Vaticano recibe a delegación de la comunidad LGBT

La reunión de este viernes tiene un alto significado para la comunidad LGBT, pero también es una oportunidad histórica para la Iglesia, ya que existen algunas regiones del mundo donde sus representaciones están alimentando el odio y la violencia contra los homosexuales.

De la misma manera, varias organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT celebraron la apertura del Vaticano para recibir a la delegación, así como para escuchar todos los agravios de los que son blanco por tener preferencias sexuales diferentes y no insertas dentro de la “convención social”.

En sus pronunciamientos, recordaron que todavía existen 70 países donde se criminaliza la homosexualidad, de los cuales seis aceptan la pena de muerte contra quienes tengan esta orientación sexual.

Honored to represent @Accenture and @OFB_LGBT to be part of the first LGBTI delegation to be received by the Vatican and Cardinal Secretary of State Pietro Parolin. #PrideatAccenture pic.twitter.com/y38cABlgvb — Monica L. Boll (@MonicaLBoll) 5 de abril de 2019