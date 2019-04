Piden estudiantes equipamiento de albergue  

Del mismo modo, denunció el incumplimiento y la negligencia del subsecretario Álvaro Álvarez, quien “no ha cumplido sus compromisos con los estudiantes pobres de la capital”.

“La FNERRR no pide regalos, ni lo que queremos es un capricho, nosotros venimos aquí porque tenemos la necesidad, porque miles de estudiantes no tenemos las condiciones adecuadas, pero eso no lo quieren ver las autoridades”, señaló.