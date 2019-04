'Agents of SHIELD' anuncia la fecha para su sexta temporada

Para los seguidores de esta ficción creada por Jed Whedon, Maurissa Tancharoen y el orquestador de la primera y segunda fase fílmica de Marvel Studios, Joss Whedon, sabrán que el agente Coulson tuvo un destino fatídico en la pasada temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.

En este sentido, se desconoce la forma en la que el equipo de producción de Agents of S.H.I.E.L.D. conservará a Clark Gregg en la ficción o las repercusiones que tendrán esta agencia secreta de inteligencia después de la llegada de Thanos y la desaparición de la mitad de los seres vivientes del universo.

MAY we share some big news?! Marvel’s #AgentsofSHIELD will premiere MAY 10 on ABC! pic.twitter.com/QNZqkyBmwi — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) 30 de marzo de 2019