Netflix anuncia la serie interactiva 'You vs. Wild' con Bear Grylls

Grylls saltó a la fama mundial con la serie televisiva británica emitida por Discovery Channel y que se enfocaba en presentar métodos de supervivencia en condiciones extremas Man vs. Wild (2006-2011), conocida en Hispanoamérica como A Prueba de Todo.

El gigante del streaming está a punto de estrenar su segunda producción interactiva en live action, la cual se titula You vs. Wild (2019). Esta serie tendrá como protagonista al exmiembro de la fuerza aérea británica y conocido presentador de televisión experto en técnicas de supervivencia Bear Grylls .

Netflix aseguró que serán muchos más los escenarios para experimentar con la toma de decisiones en contraste a los de Black Mirror: Bandersnatch. En este sentido, el servicio de video bajo demanda confirmó que los espectadores podrán decidir lo que Bear Grylls come, encuentra y experimenta.

Este proyecto inesperado tiene la apariencia de haberse desarrollado en una extensa cantidad de tiempo, puesto que los escenarios posibles parecen ser bastante variados. La campaña promocional de You vs. Wild incluso adelanta cómo será la interacción que habrá con la serie.

No se saben más detalles de You vs. Wild, pero la ficción interactiva se estrenará a la brevedad llegando el próximo 10 de abril a la plataforma de streaming. La primera temporada contará con 8 episodios, todos disponibles el día de estreno por Netflix.