Los Russo le ocultaron el guion de 'Avengers: Endgame' a Tom Holland

Aunque a estas alturas el rodaje de Spider-Man: Lejos de casa (2019) ya ha finalizado y seguramente Tom Holland conoce hasta el más mínimo detalle de su segunda película en solitario, el actor afirma no conocer nada acerca de la forma de cómo volvió de su muerte.

La producción de Vengadores: Endgame (2019) ha sido sumamente cuidadosa para no revelar ningún detalle trascendental sobre su trama. Los hermanos Russo aplicaron medidas extremas para no provocar filtraciones del largometraje, sobre todo en personas como Holland quien ha demostrado en el pasado que no sabe mantener secretos.

En este sentido, los Russo habrían rodado las escenas de Spider-Man en Vengadores: Endgame sin ningún apoyo literario para Tom Holland. Es decir, los directores no le habrían facilitado el guion al británico para evitar que conociera algún detalle que pudiese revelar posteriormente.