Los reshoots de 'The New Mutants' desconcertan a Maisie Williams En una atmósfera llena de incertidumbre, una de las actrices de 'The New Mutants' desconoce si la cinta llegará a estrenarse.

Foto: Digital Spy La joven actriz británica Maisie Williams ha estado en el foco de los medios especializados en entretenimiento por sus polémicas declaraciones sobre la temporada final de Game of Thrones (2011-2019) en un programa televisivo. Sin embargo, semanas atrás la intérprete originaria de Bristol quien en la última cinta producto de la colaboración entre Fox y Marvel interpretará a la mutante Rahne Sinclair mejor conocida como Wolfsbane en el filme The New Mutants (2019, posiblemente) afirmó desconocer el destino de la película. Maisie Williams afirmó en entrevista con la revista Rolling Stone que la temporada para rodar los reshoots de The New Mutants ya ha pasado, por lo tanto, la actriz considera que Marvel ya ha desechado la producción completa debido a que no ha mostrado interés en ella. RELACIONADAS El museo paranormal de los Warren en 'Annabelle 3: Viene a Casa'

Primeras imágenes de 'Bond 25' revelan un personaje enmascarado

Marvel advierte sobre los spoilers de 'Avengers: Endgame' ÚLTIMA HORA Se sabe que el director de la cinta, Simon Kinberg, agendó las regrabaciones para el primer trimestre de este año para mantener su ventana de estreno para el próximo 2 de agosto. A estas alturas, inicios de abril, parece imposible que la fecha de lanzamiento permanezca intacta. Otros compañeros de reparto como Anya Taylor-Joy y Charlie Heaton también desconocen el paradero de la producción, lo cual reafirma las suposiciones de que The New Mutants se pospondría nuevamente o incluso llegue a ver la luz en un servicio de streaming como Disney+ o la recién adquirida Hulu. Aunque cualquier declaración antes del estreno de Vengadores: Endgame (2019) parecería de lo más hermética debido al secretismo de la siguiente fase que Marvel Studios prepara de cara a su adquisición de los derechos de los X-Men. ¿Será que los retrasos de The New Mutants la coloquen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel? Y por ello su posposición.