Encabezar un gobierno con identidad, honestidad y experiencia, garantiza Barbosa

Xicotepec de Juárez, Pue.- Al afirmar que en Puebla se viven nuevos tiempos políticos que anuncian un desarrollo pleno para Puebla, Miguel Barbosa Huerta candidato a la Gubernatura del Estado por la Coalición Juntos Haremos Historia, garantizó que de ganar las elecciones habrá de encabezar un gobierno con identidad. “Que nadie tenga duda, tengo la experiencia y la capacidad para rodearme de gente cuyo mérito sea la honestidad, la experiencia, la convicción y la buena fe”, aseguró.



En este Pueblo Mágico reconoció el acompañamiento de liderazgos regionales fuertes, “todos hoy están reunidos en este evento, gracias por su asistencia pues son los tiempos políticos que anuncian un desarrollo pleno para esta región”.



Al respecto mencionó que el beneficio de la sociedad se debe ver reflejado en nuevos tiempos políticos que permitan un desarrollo pleno para Puebla y sus regiones.



En su discurso aseguró que Puebla no requiere gobiernos derrochadores “y menos con una pareja fifi, ella, mi esposa Rosario tiene sus manos callosas que amo, porque hemos trabajado desde abajo, por ello no estamos acostumbrados a los lujos y tampoco vivimos en residencias”.



Refirió ser un hombre de izquierda, pero de una izquierda moderna y no como asunto ideológico ya que significa una actitud frente a la vida, “pues ser de izquierda es tener un espíritu solidario, generoso y que se rebele ante cualquier injusticia”.



Resaltó que como hombre de izquierda tiene muy claro su espíritu democrático que tiene como prioridad el beneficio social.



Finalmente aseguró que para esta zona del Estado se promoverán programas y se trabajará en el desarrollo social, económico y político de Xicotepec y de la región.