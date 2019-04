QUÉPASA: Paty Chapoy sale en defensa del movimiento #MeToo

Fue entonces cuando Paty Chapoy dejó clara su postura y su opinión sobre el movimiento #MeToo, en medio de un mar de opiniones y controversias que se reavivaron tras el lamentable suicidio de Armando Vega Gil.

“Yo creo que el movimiento #MeToo debe de continuar. No van a tener el valor de tener ‘yo soy la persona que está diciendo esto de aquel hombre’, porque no se puede, no es tan sencillo, después de que una mujer es violentada, imagínate la carga de vergüenza, la carga de saber lo que le pasó”, concluyó.