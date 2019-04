Sin saber hacerlo, se metió a nadar y murió ahogado en Epatlán

En el balneario Los Ahuehuetes, que se ubica en San Miguel Ayotla, junta auxiliar de Epatlán, se reportó la muerte de un joven de 22 años de edad, que se metió a nadar y se ahogó.

Su novia explicó a agentes ministeriales que no sabía nadar, no obstante, Oscar Hernández metió a una poza el miércoles por la tarde, de la que ya no salió vivo.

La joven mujer estaba realizando otras actividades, cuando se percató que llevaba rato sin saber de Oscar y comenzó a buscarlo, hasta que lo halló flotando en la poza y pidió ayuda.