'¡Que no venga!', hinchas del Barcelona no quieren a Griezmann

Este sábado, Antoine Griezmann saltará a la cancha del Camp Nou para un duelo decisivo de LaLiga. El Atlético de Madrid enfrentará al Barcelona con la esperanza de reducir la distancia que existe con el puntero, aunque incluso una derrota del cuadro culé les deja margen importante para seguir aspirando al campeonato. Uno de los principales atractivos del juego del fin de semana es ver el desempeño del francés, quien vuelve a sonar como un fichaje posible para el equipo catalán. La directiva se plantea si vale la pena volver a intentar su contratación, después del desaire sufrido el verano pasado. Si la cúpula del Barcelona tiene dudas sobre esta situación, los hinchas blaugranas están claros en su postura hacia Griezmann. "¡Qué no venga! ¡Qué se quede en el Atlético!", vociferan algunos de los culés que tienen tatuada la playera, tras considerar que el futbolista no llegaría convencido de entregar todo por el Barcelona, sino por el simple hecho de no haber conseguido nada con los colchoneros.

A pesar de que el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, aseguró que solo se tratan de especulaciones, la afición del Barcelona quiere dejar claro que no desean la llegada del campeón del mundo, pese a ser un elemento que podría suplir a Suárez cuando llegara la hora de su salida. En varias encuestas realizadas por medios de Cataluña, los resultados son reveladores y contundentes. Más de 90 por ciento de los aficionados barcelonistas, se opone a la contratación de Griezmann, por lo que no hay duda que existe cierto resentimiento contra un futbolista que no quiso defender sus colores cuando tuvo la oportunidad. Por ahora, el delantero del Atlético de Madrid no ha salido a pronunciarse sobre los nuevos rumores que lo vinculan al Barcelona, pero fuentes cercanas afirman que estaría meditando seriamente migrar a otro club tras no trascender en Champions League con el conjunto de la capital española.