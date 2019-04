Marioni se va a los golpes contra un aficionado

Según la versión del aficionado de FC Juárez, fue el propio entrenador de los Pumas quien inició la pelea en el plano físico, ya que no dudó en lanzarle un golpe tras un comentario de burla referente a la eliminación de la Copa MX.

Por su parte, Marioni aceptó el conato de bronca, pero también acusó a los aficionados de ser los primeros en agredirlo durante su camino hacia la sala de prensa.

“En el camino a la conferencia, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna. Lamentablemente, se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí. No voy a justificarme, pido una disculpa al aficionado que me agredió, me dio una patada. El entrenador está un poco expuesto de pasar en medio de la gente. Pido disculpas a la institución de Pumas, un entrenador no debe responder así”, concluyó.