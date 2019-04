Tráiler de episodios finales de 'Gotham' muestran al 'Joker'

El avance con menos de treinta segundos de duración presenta el aspecto de Jeremiah como el Joker, el cual luce bastante inspirado en la versión animada del villano en la serie de la década de los 90, Batman: La Serie Animada (1992-1995).

Sin embargo, el aspecto sombrío de Monaghan, la excelente labor de maquillaje, el atinado trabajo del departamento de vestuario de Gotham y la aterradora risa inspirada en la interpretación de Mark Hamill, anticipa que este Joker será una de las mejores versiones del Payaso del Crimen.

Los últimos episodios de la serie desarrollada por Bruno Heller serán los números once y doce de la quinta temporada. Llevarán por título They Did What? y The Beginning, respectivamente y se emitirán los próximos 18 y 25 de abril.