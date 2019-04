Jason Reitman confirma a tres actores para 'Cazafantasmas 3'

El primero de ellos, se trata del famoso protagonista infantil de la ficción de Netflix Stranger Things (2016-2019) Finn Wolfhard quien también coprotagonizó la más reciente adaptación cinematográfica de It - Eso (2017).

Posteriormente, la actriz norteamericana Carrie Coon quien es conocida por sus papeles en las ficciones televisivas The Leftlovers (2016), Fargo (2017) y The Sinner (2019), además de su personaje en el thriller psicológico de David Fincher Perdida (Gone Girl) (2014).

Por último, McKenna Grace es una joven actriz de doce años quien recientemente debutó en la pantalla grande, interpretando a una de las versiones infantiles de Carol Danvers en la última cinta estrenada de Marvel Studios, Capitana Marvel (2019).

Se desconocen los papeles que interpretarán estos fichajes, pero el director Jason Reitman aseguró que pertenecerán a la misma familia. Sin más información por el momento, varios especulan que serían descendientes de uno de los miembros originales de los Cazafantasmas.