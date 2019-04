'Birds of Prey': ¿Regresará Jared Leto como el 'Joker'?

Una de las producciones de DC Comics y Warner Bros. que más están causando expectación es Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Esta cinta traerá de vuelta a Margot Robbie como la antiheroína de Gotham.

La continuidad de Birds of Prey es una verdadera incógnita para los seguidores del al Universo Extendido de DC (DCEU), debido a que se rumora que Harley Quinn también aparecerá en el reinicio The Suicide Squad (2021) que planea James Gunn.

En este sentido, Birds of Prey podría significar que no comparta ningún elemento con la primera Suicide Squad (2016), película en la que Margot Robbie debutó como Harley Quinn. Sin embargo, unas nuevas imágenes desde el set de grabación podrían haber proporcionado el indicio definitivo de que esta cinta estará ubicada tras el largometraje de David Ayer.