Monreal destaca 'equilibrio de poderes' en rechazo a terna de la CRE

El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un “equilibrio de poderes” el rechazo de la oposición a la terna para la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Y es que a pesar de que el Senado validó la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió para integrar la CRE, la oposición partidista no quedó conforme con el visto bueno.

“Políticamente es un ejercicio en el que, en ocasiones, se obtiene la mayoría calificada y en ocasiones no. Yo lo inscribo en un ejercicio de equilibrio de poderes. El Ejecutivo propone, el Legislativo dispone. En ese sentido a mí no me parece extraño ni tampoco un proceso de descalificación el que no se tenga una mayoría calificada”, indicó.