Así luce Omar Chaparro como Pedro Infante para la película de Netflix

La historia que presentará la película de Netflix es bastante peculiar, pues, técnicamente, Omar Chaparro no interpretará al auténtico Pedro Infante. La producción lleva por título Como caído del cielo y narrará cómo el gran cantante se encuentra detenido en el limbo tras la tragedia del accidente aéreo.

Presuntamente, Pedro Infante no tiene permiso para acceder al cielo porque se comportó como un mujeriego y cometió diferentes pecados a lo largo de su vida, por lo que el ídolo de Guamúchil solicita que le den una segunda oportunidad para hacer las cosas de mejor manera.

Después de rogar hasta el cansancio, se le concede el permiso de volver a la Tierra, pero ahora lo hará en el cuerpo de un imitador de Pedro Infante, una historia que sigue causando opiniones encontradas entre los seguidores y fans del artista.

Primera imagen de @OMARCHAPARRO como el inmortal Pedro Infante, a quien interpretará en CÓMO CAÍDO DEL CIELO, la nueva película que prepara @NetflixLAT. pic.twitter.com/yidFfKkfiV — AcademiaCineMx (@AcademiaCineMx) 3 de abril de 2019

Como caído del cielo está bajo la dirección de Pepe Bojórquez, además de que el proyecto también cuenta con la participación de Ana Claudia Talancón y Stephanie Cayo.

Por su parte, la hija de Pedrito, Lupita Infante, dijo no tener problema en que se realice esta producción, siempre y cuando, no se maltrate la imagen de su padre y todo lo que representa para la cultura mexicana. Consciente de que se trata de ciencia ficción, afirmó que lo importante es que no haya bromas o burlas hacia su legado.