Vamos a terminar de nalguear a Lozano: Meza

Por esta razón, Carlos Meza promoverá la referida planilla la cual se estima incluya gastos por más de 10 millones de pesos, pues tras ganar un amparo hace un mes, establecerá la compensación por haber llevado de manera indebida a juicio a Manuel Bartlett.

“Hay criterios orientadores que establecen una compensación acorde de los personajes, por eso vamos a definir la planilla de gastos y costed… para acabar de nalguear a Lozano”.

En conferencia de prensa, dijo que ya se verá si se le embargan algunos bienes para saldar esta deuda que no rebasaría los 15 millones de pesos en su actualización.

A la par, reveló que en uno de estos careos del proceso, el propio Javier Lozano confesó no ser abogado ni haber estudiado la licenciatura, por lo que para no alargar el problema, se decidió no denunciarlo por usurpación de funciones.