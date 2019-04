QUÉPASA: ¡Otra vez Kourtney Kardashian! Revisa su iPad casi desnuda

Asimismo, presume sus curvas seductoras en un diminuto bikini color negro, mientras cruza las piernas en una habitación llena de luz y elegancia. ¿Una mañana cualquiera para Kourtney ? La integrante del clan Kardashian no tiene ninguna vergüenza en mostrar sus encantos físicos, orgullosa de los resultados del ejercicio y la sensualidad innata de su carácter.

En pocas horas, la fotografía se acercó al millón de corazones en Instagram, además de recibir miles de comentarios donde sus seguidores elogiaron su belleza incomparable. Asimismo, celebraron que no tenga prejuicios sobre la belleza del cuerpo femenino, sin dejar de lado que posee una figura escultural.

Esta no es la primera ocasión que Kourtney comparte una fotografía donde derrocha sensualidad, ya que ha subido otras imágenes mucho más atrevidas para deleitar la pupila de todos sus fans.

Kourtney Kardashian es parte de una de las familias más populares de las redes sociales, teniendo ingresos millonarios por ser la imagen de múltiples productos de belleza, ropa o alimentos. Su fama subió como la espuma al protagonizar el reality show Keeping Up with the Kardashians.