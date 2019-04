Pondremos orden en estancias infantiles: María Luisa Albores

Durante su intervención, Albores presentó tres puntos clave para sacar adelante el nuevo esquema de las estancias infantiles, a fin de garantizar que los recursos lleguen realmente a los beneficiarios y no a través de intermediarios.

La secretaria federal indicó que este enfoque promueve el cuidado responsable de los menores, el apoyo a todos los niños que están validados en el padrón y la entrega de 800 pesos mensuales, la cual iniciará este jueves.

Por su parte, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el censo realizado arrojó alrededor de 32 mil registros no localizados.

De acuerdo con Montiel, las irregularidades encontradas más comunes fueron domicilios inconsistentes, registros de personas en municipios con datos de otro estado, personas que no vivían en los domicilios registrados, titulares con registro de hijos en estados diferentes, niñas y niños que no asistieron o que dejaron de asistir en 2018, estancias sin funcionamiento desde el año pasado y cambios de domicilio no reportados.

Por otro lado, informó que el Gobierno Federal ejercerá alrededor de 666.7 millones de pesos entre enero y abril de 2019 en los apoyos para el cuidado de los menores.