Carmen Salinas explota contra el movimiento #MeToo

¿Quien inventó la mamada de # mi too músicos que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil el le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta Sra — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 1 de abril de 2019

Sin duda, el lenguaje utilizado por la exdiputada Salinas no fue el más adecuado, sobre todo ante una audiencia en donde la tolerancia es un tema delicado. Esto ocasionó que la actriz fuera blanco de críticas en su contra, ganándose detractores y seguidores a partes iguales.

No me falte usted al respeto pendejo se acaba de matar un músico muy respetable, por la calumnia de una tipa anónima, y eso no se vale hacer acusaciones en el anonimato y yo CS lo mando a usted a Ch a su M x metiche. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 1 de abril de 2019