Prevén periodo extraordinario para discutir Reforma Educativa

En la Cámara de Diputados ya se prevé llamar a un periodo extraordinario de sesiones para después del 30 de abril con el único objetivo de aprobar la Reforma Educativa.

Y es que luego de que el coordinador de diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, comentara que no se llevaría al pleno por una falta de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el escenario está puesto.

Sin embargo, Delgado Carrillo advirtió que no planteará un plazo para su aprobación para no generar presiones indebidas, por lo que no se tiene fecha definida