Combatir la inseguridad de manera integral, ofrece Jiménez Merino

Refirió que a la par la productividad se ha ido alejando, tanto así que los turistas ya no quieren venir, en virtud de que Puebla se encuentra entre las 10 ciudades con más problemas delincuenciales.



Al hacer uso de la palabra, la Secretaria de Atención de Estados en Oposición del CEN del PRI, Diva Gastélum Bajo, refirió que ya no hay pretextos porque hay una nueva composición en Puebla que llevará al PRI a ganar las elecciones del 2 de junio: "ya no hay pretextos, hay una nueva realidad en Puebla, y en esa realidad tenemos un candidato que es un hombre trabajador y comprometido, que va a sacar a Puebla de ese rollo donde hubo mucho gasto y endeudaron al estado", expresó.