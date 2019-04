En medio de la polémica, surge #MeTooHombres

Este martes ha surgido en la red social Twitter una cuenta llamada MeTooHombres con el nombre de usuario @MeTooMenPower, la cual de inmediato se ha hecho visible.

Y es que esta cuenta aparece un día después de que se dio a conocer el suicidio del bajista de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, por un señalamiento en medio de la campaña #MeToo.

“Algo que me parece oportuno aclarar es lo siguiente: Este no es un espacio CONTRA las mujeres y NO fomentamos la violencia hacia ellas de ninguna forma. Es solo un clon del espacio que ellas han creado. (Si eso les resulta molesto, entonces algo está mal con su sistema...)”, se lee en el tuit fijado de la cuenta.