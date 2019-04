Cero corrupción, garantiza Barbosa

Tlachichuca, Pue.- En el mitin de campaña realizado en este municipio, Miguel Barbosa Huerta candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia garantizó que en su gobierno habrá cero corrupción y los funcionarios públicos se regirán por los principios de no robar, no mentir y no traicionar.



Barbosa Huerta en su mensaje resaltó que el presupuesto de Puebla aplicado sin corrupción va a valer mucho más. “Parece mucho dinero pero no es suficiente y no es posible que el campo de esos 90 mil millones reciba menos del 1 por ciento, es decir 500 millones”, aseveró.



Dejó en claro que durante su mandato como titular del ejecutivo habrá cero corrupción al interior del gobierno. Además de que será un aliado permanente de los gobiernos municipales, para que de la mano de ellos se trabaje y se rindan los frutos que requieren los poblanos.

“No les voy a fallar, no voy a ser un gobernador fifí, no voy a ser un gobernador al que el poder seduzca o descomponga”, dijo al reiterar no ser un hombre de élites o privilegios.

Destacó su compromiso de formar un gobierno con una nueva clase política en la que, quienes sean servidores públicos, cuenten con los méritos y cubran con los perfiles de honestidad, capacidad y preparación.



Barbosa Huerta asentó que Puebla requiere de acciones de gobierno rápidas y precisas para detonar su desarrollo y por ello es prioritaria la reconciliación para recuperar la paz social que se ha visto alterada en los últimos años.



De igual manera mencionó que la reconciliación se debe dar también entre la autoridad y la sociedad, misma que actualmente desconfía de las instituciones.



Finalmente, en este acto de campaña realizado en Tlachichuca ante miles de simpatizantes, Barbosa Huerta señaló que no hay gobierno sin acompañamiento, por lo que aseguró que trabajará de la mano de los ayuntamientos.