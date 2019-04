'Scary stories to tell in the dark': Lo nuevo de Guillermo del Toro

Debido a otros proyectos, el tapatío no pudo encargarse de la dirección de Scary stories to tell in the dark (2019), pero D el Toro sí realizó una primera aproximación al libreto. Este trabajo fue retomado por los guionistas Dan y Kevin Hageman.

El video con una duración menor a los dos minutos promete ser bastante fiel a la obra de Alvin Schwartz, pero conserva un carácter similar a otras cintas de terror producidas por Guillermo del Toro como El Orfanato (2007), Don't Be Afraid of the Dark (2011), Mamá (2013), entre otras.

Uno de los elementos que más resaltan en el tráiler es la dirección de André Øvredal, quien es un exitoso realizador con trabajos como Trollhunter (2010), The Autopsy of Jane Doe (2016) y el piloto de la ficción televisiva Enormous (2017).

Scary stories to tell in the dark se estrenará el próximo 9 de agosto. El reparto de la cinta está conformado por Zoe Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn y Dean Norris.