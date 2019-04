ESPECIAL: La verdadera historia de William Wallace ¿verdad o mito?

Este miércoles se cumple un aniversario más del natalicio de William Wallace, considerado el padre de Escocia, quien en el siglo XI, luchó por la independencia de su país de la tiranía inglesa.

Desafortunadamente, los detalles sobre su vida son muy limitados y la información que se conoce se sabe gracias a la obra de Blind Harry de 1470, The Actes and Deidis of the Illustre and Vallyeant Campioun Schir William Wallace.

Cabe destacar que este poema fue escrito casi dos siglos después del nacimiento de William Wallace, y el cual se basó en los escritos del Padre John Blair, un amigo de la infancia de William Wallace.