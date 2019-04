A través del arte, la gente se da cuenta de la realidad: Antorcha

Querétaro, Qro.– Puebla logró obtener el segundo lugar en la categoría Libre estudiantil en el XI Concurso Nacional de Declamación con la poesía “Mi Oración”, de Arturo Capdevila, a cargo de Araela Rojas Méndez, estudiante del Bachillerato “Benito Juárez”, ubicado en la capital poblana.

En este contexto, la joven artista explicó que es importante prepararse cada día más, “esta categoría fue algo difícil, hubo excelentes participaciones, que demuestran que estudian y practican constantemente la declamación, es por eso que es de muy buena calidad el trabajo que realizan, el ver la calidad te obliga a prepararte más, conocer más sobre esta disciplina”.

Dijo que no solo se trata de no se trata de ganar, si no de aprender y prepararse más, “que transmitan un verdadero mensaje con cada una de las poesías que se presentan, pues ese es el objetivo, que a través del arte la gente se dé cuenta de su realidad, por eso es importante que las poesías que se elijan deben transmitir un mensaje revolucionario”.