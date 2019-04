Reforma Educativa se votará hasta lograr acuerdo con los maestros: Mario Delgado

Al ser cuestionado sobre la fecha máxima para sacar adelante la legislación, Mario Delgado aseguró que no actuarán con prisas ante uno de los temas más importantes para el desarrollo del país como lo es la educación. Asimismo, recalcó que no ignorarán las demandas y propuestas planteadas por los maestros inconformes.

“Seguiremos con el diálogo y no se subirá al Pleno a votación hasta que no se acuerde. No va a haber sorpresas (…) Esta semana vamos a seguir trabajando con legisladores y maestros en las redacciones finales que generen los votos necesarios para poder echar abajo la mal llamada Reforma Educativa”, concluyó.