Doger se suma al PAN

El priista Enrique Doger Guerrero, tras no obtener la candidatura al gobierno del estado de Puebla, se sumó al PAN y este lunes se dejó fotografiar en una reunión que sostuvo con la presidenta estatal de ese partido político Genoveva Huerta Villegas.

Fue ella quien a través de sus redes sociales quien difundió la fotografía que se tomó en un restaurante de la ciudad de Puebla, donde también estuvo presente el ex diputado local Jorge Aguilar Chedraui.

Aunque no se ha precisado el motivo del encuentro, se especula que el ex rector de la BUAP y ex presidente municipal de Puebla estaría apoyando al PAN y a su candidato Enrique Cárdenas Sánchez en esta nueva lucha por Casa Puebla.