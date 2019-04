'Chelís', decepcionado de asistencia al Lobos BUAP vs. Club Puebla

Entre los factores que el Chelís considero cree que el precio de os boletos afectó, y no solo en Puebla, sino es una situación que se vive de hecho en diferentes estadios del país.

"Hay familias que no tienen para pagar 600 pesos en el futbol, 300 pesos el más barato, son 15 dólares, en este país el ingreso es muy bajo. No hay dinero para que estadios de 300, 400 o 500 pesos se llenen, es imposible, esa gente que no gastó, no salieron de su casa. Se quedaron ahí, porque no tienen 600 pesos. Es una pena", declaró.