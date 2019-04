George R.R. Martin rechazó un cameo en 'Game of Thrones 8'

El aclamado escritor George R.R. Martin, autor de la saga literaria A Song of Ice and Fire, rechazó tener un cameo en la temporada final de Game of Thrones, a estrenarse el próximo 14 de abril.

Y es que David Benioff y Dan Weiss le propusieron al autor del que se basa la serie salir, sin embargo, Martin se negó para poder centrarse en la tarea de finalizar el séptimo libro de la saga, The Winds of Winter.

Y es que el creador de los libros lleva prácticamente guarecido en su casa en Nuevo México para poder finalizar con el texto literario, el cual se ha convertido en uno de los más esperados de la historia.