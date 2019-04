QUÉPASA: Gaby Spanic llamó envidiosa a Lucero y así le respondió la cantante

Cuando Lucerito fue cuestionada sobre estas duras palabras de su excompañera de trabajo, la cantante decidió contestar con un poco más de clase, pero visiblemente molesta por los comentarios tan duros que recibió de Spanic.

“La verdad es que, afortunadamente, nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque siempre digo, desde hace muchos años, que soy como si fuera una consentida de Dios”, declaró.

Lucero no quiso entrar en demasiada polémica, pero reconoció que la crítica de Spanic hacia su persona le sorprendió. Recordó que tenían una buena relación en el set de grabación, por lo que resulta aún más extraño que existan esta clase de situaciones incómodas.

“…la verdad es que no he oído el audio, hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé después qué pasó. Ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, añadió.