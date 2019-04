QUÉPASA: Se lanzan contra #MeeToMusicosMexicanos tras suicidio de Armando Vega

El suicidio del bajista Armando Vega Gil, exintegrante de Botellita de Jerez, desató una ola de críticas y coraje contra quienes están detrás de la iniciativa MeTooMusicosMexicanos, ya que ellos fueron los que acusaron al artista de haber cometido acoso y abuso sexual contra una mujer hace 13 años.

La cuenta en Twitter de este movimiento tenía un total de 12 mil 335 seguidores y fue utilizada para revelar presuntos escándalos sexuales de varios músicos mexicanos. Entre ellos, figuró el nombre de Armando Vega, quien reconoció en su carta suicida que los señalamientos le habían cambiado la vida.

“Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra (…) Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia; solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro (…) La única salida que veo frente a mí es el suicidio, así que me decido por ella”, escribió en su cuenta de Twitter, donde añadió el hashtag #MeTooMusicosMexicanos.