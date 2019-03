Carta de un diputado a otro diputado

Pero no pretendas hacer pasar odios y conceptos personales como preocupaciones racionales. No quiebres a las familias que tienen un integrante homosexual, no hagas que lo excluyan. No influyas a favor el bullying que sufren algunos niños por “no portarse como hombres de verdad”. No limites la libre expresión de la personalidad, que a ninguna familia le ayuda el tener a un miembro reprimido y apenado de sí mismo. No limites la felicidad.

Tú no tienes que estar de acuerdo, pero para eso hay que aprender el significado de RESPETO. Respeta a quienes con mucha valentía viven su vida con honestidad y congruencia, porque no debe ser nada fácil salir del clóset entre tanto homofóbico quitado de la pena. Y sobre todo, si eres legislador tienes que entender lo que son los DERECHOS HUMANOS.

Un legislador tiene una gran responsabilidad moral, aunque pareciera que algunos no la llegan a sentir. Yo si la siento, yo quiero dejar un Nuevo León mejor cuando terminemos el encargo. Tenemos que abrirle más puertas a las personas en vez de estarlas cerrando y pateándo el bote a quienes sólo quieren ser felices y llevar una vida conforme a quienes son.

No estamos hablando de quitarle derecho a los heterosexuales para dárselos a los homosexuales, eso todos lo entienden. Estamos hablando de no dejar atrás a nadie, de aceptar que la comunidad LGBTQ esta conformada por PERSONAS, como tú y como yo y es una pena que como estado aun nos falte tanto camino por recorrer en el reconocimiento de sus derechos.

¿Alguna vez te has puesto en el lugar de alguien de un grupo marginado? ¿Te imaginas cómo se sentirá que te digan -y más que eso, que legislen- que tú no mereces los mismos derechos que yo, por ejemplo? O aún peor, que la gente diga que Hitler estaba en lo correcto al exterminar a gente como tú.

Pero el tiempo pasa, la sociedad progresa y por más que te aferres, un día no muy lejano te verás en el lado incorrecto de la historia.