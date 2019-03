Carlos Vela envía mensaje al 'Tata' Martino ¿regresará al Tri?

Vela insistió en que el Tricolor no resiente su ausencia sobre el campo porque existen elementos de alta calidad en el balompié nacional y europeo, por lo que tampoco se debe sobredimensionar su peso en el juego del combinado azteca.

“…tenemos muchos jugadores para usar, no es como ‘si no está Carlos, es un problema’. Hay muy buenos jugadores, quizá mejores que yo”, añadió.

Por el momento, Carlos Vela está firmando una muy buena temporada y demostrando que va por el premio a Jugador Más Valioso de la MLS. Si sigue con este ritmo de juego, no tendrá problema en lograrlo.

3 goals on the day.



6 on the year.



Carlos Vela is ?? pic.twitter.com/DCyKjx24Cf — LAFC (@LAFC) 31 de marzo de 2019