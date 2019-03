Puntea 'Checo' Pérez en Bahréin, Hamilton le 'roba' la victoria a Leclerc

A Checo Pérez, la suerte también le sonrió, combinado con su gran destreza en el volante. En la última vuelta, los monoplazas de Renault se quebraron. Lo anterior, le permitió escalar hasta la décima plaza y, por consecuencia, terminar dentro de la zona de puntos.

Después del Gran Premio de Bahréin, Valtteri Botas lidera la clasificación con un total de 44 puntos, solo uno por encima de Hamilton. El tercer lugar está ocupado por Verstappen, quien acumula 27 unidades.

De esta forma, la carrera representó el estreno de Checo en los puntos, pero sin duda, lo que marcó la prueba de este domingo fue el desastroso incidente en el motor del joven Leclerc.

Emotions from lights to flag, but in the end we come home with one point to add to our tally! P10 for Checo, P14 for Lance after an emergency pit-stop on lap 1 - on to China we go! #BahrainGP pic.twitter.com/6abJnLFL9K — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 31 de marzo de 2019