¡Hat-trick de Carlos Vela en la victoria del LAFC!

Con este triunfo, LAFC quedó con marca de cuatro triunfos y una derrota, mientras que el San José Earthquakes suma cinco descalabros.

Desde el minuto ocho de juego, Los Angeles FC se fue arriba en el marcador por conducto de Vela, quien aprovechó un pase largo de Mark-Anthony Kaye que fue mal medido por el portero, Daniel Vega.

Steven Beitashour hizo el 2-0 al 26’ cuando definió frente a Vega al recibir un pase filtrado de Eduard Atuesta. Antes del descanso, Vela hizo el 3-0 al conseguir su segundo de la tarde al 45’ al anotar en un buen pase de Diego Rossi

