'The Batman' de Matt Reeves estaría ambientada en la década de los 90

En este sentido, un elemento más de la cinta se ha estado especulando en los medios especializados del entretenimiento. Esta información de sitios como Discussing Film aseguran que Reeves localizaría su argumento de The Batman en los años 90.

Sin embargo, a ciencia cierta es que de la producción encabezada por Matt Reeves no se conoce absolutamente nada más allá de su supuesto título oficial, The Batman , y su fecha de estreno marcada para el 25 de junio de 2021.

Recién habiendo confirmado que el rodaje de The Batman (2021) comenzaría este mismo año, nuevos detalles sobre la próxima película del superhéroe de Gotham deberían revelarse próximamente sin recaer en el terreno de los rumores.

Esta acción ya se ha visto aplicada en otras producciones hollywoodenses como la reciente Capitana Marvel (2019) o la próxima Wonder Woman 1984 (2020). De esta manera, The Batman no necesariamente tendría que estar fuera del canon y la continuidad del Universo Extendido de DC (DCEU).

Es decir, si Matt Reeves cuenta la historia de un Bruce Wayne joven, tal como ha expresado en el pasado que lo haría, este mismo personaje podría ser la versión inexperta del superhéroe de Ben Affleck que se ha podido apreciar en cintas como Batman Vs. Superman: El origen de la justicia (2016) y Justice League (2017).

La fuente también compartió los datos sobre las audiciones que estaría llevando a cabo Warner Bros. para encontrar un nuevo actor para interpretar al hombre murciélago. Las características que estaría buscando el estudio solicitan a un hombre entre los 25 y 33 años. Como el personaje de Affleck rondaba entre los 40, este rumor cuadraría a la perfección.