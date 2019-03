Víctor Valdes se confiesa sobre su retiro del futbol

“No he hablado mucho públicamente de aquel día. Recuerdo un crujido, una noche muy fría entre semana en el Camp Nou. Se hizo un poco de sangre de todo aquello, venía todo junto a lo que había sido el tema de mi renovación”, declaró el ex portero azulgrana a Deportes Cuatro.

El guardameta, uno de los mejores de la historia del Barcelona, ganador de cinco veces el Trofeo Zamora, recordó también su etapa de recuperación.

“Fue muy dura, pero también por mi cabezonería de estar solo. Lo que pedía a todo el mundo es que me dejaran tranquilo. Luego el fútbol no dio las opciones que me podía dar”.