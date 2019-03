Autoridades no se van a asociar con la delincuencia: AMLO

Este sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un señalamiento indirecto hacia los ex gobernadores del estado de Veracruz, al afirmar que estaban asociados con grupos delictivos.

Desde Tantoyuca, López Obrador garantizó que en su gobierno las autoridades y los delincuentes no son lo mismo, lo que necesita que se entienda desde la sociedad.

“Ya las autoridades no se van a asociar con la delincuencia, porque el problema que hemos tenido es que se asocia la autoridad con delincuencia. No hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y donde empieza la delincuencia", aseguró el presidente de México.