Hugh Jackman se muestra ilusionado por regresar a Broadway

El actor nominado al Premio Oscar, ganador del Globo de Oro, del Premio Emmy y del Tony está actualmente en los preparativos de su gira internacional con su espectáculo The Man. The Music. The Show (2019).

Sin embargo, Hugh Jackman también está enfocado en su próximo regreso al escenario más importante del teatro mundial, Broadway. El australiano volverá al distrito dramático de Nueva York el próximo año, para la cuarta puesta en escena del musical The Music Man.

Esta obra es un clásico de Broadway escrito por el compositor y dramaturgo Meredith Willson en 1957 y ha sido adaptado para el teatro, el cine y la televisión en diversas ocasiones. Jackman interpretará el papel principal de la obra, el viajero y estafador Harold Hill.