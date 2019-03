AMLO promete recuperar la seguridad en Veracruz

Ante una multitud que se dio cita para escuchar al mandatario mexicano, López Obrador también recalcó la importancia del combate contra la corrupción. Garantizó que durante su gestión no se tolerará que las autoridades tengan nexos con los grupos delictivos.

“…la autoridad no se va a asociar con la delincuencia, porque el problema que hemos tenido es que se asocia autoridad con delincuencia, no hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y dónde empieza la delincuencia, ahora, hay una línea bien trazada”, añadió.