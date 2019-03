George R.R. Martin asegura final distinto en 'A Song a Ice and Fire'

Y es con el final de Game of Thrones a la vuelta de la esquina, Martin acepta que tiene que dar un desenlace distinto para mantener vivo el suspense de los lectores.

En este sentido, el autor de la serie literaria A Song of Ice and Fire aseguró que sigue dándole vueltas al final que quiere darles a sus personajes en los libros.

En dos semanas se estrenará la temporada final de Game of Thrones , luego de casi dos años de espera que ha mantenido en suspenso a millones de seguidores de la adaptación de George R.R. Martin a la pantalla chica.

En este sentido, muchos fans están preocupados porque la serie les destripe el final de sus novelas favoritas, ya que la ficción de HBO comenzó como una adaptación idéntica de la saga escrita.

"Los puntos más importantes del final serán cosas que les conté hace cinco o seis años. Pero también habrá algunos cambios y añadiré un montón de cosas", admitió el escritor, que lanzó su última novela en 2011, después de la primera temporada de la serie.

En una entrevista con The Guardian, el escritor confesó que ha sentido mucha presión durante estos años para redactar su final debido al éxito de la adaptación televisiva, cuyos algunos detalles de The Winds of Winter ya se pueden ver en la serie.

Asimismo, George R.R. Martin ha sido parte del equipo de guion durante los ocho años que ha durado Game of Thrones, por lo que los productores querían al autor con un cameo en la serie, algo que finalmente no se pudo.

Y es que precisamente por la escritura de The Winds of Winter es que Martin decidió no hacer este cameo porque le parecía una pérdida de tiempo para el desarrollo de su libro.