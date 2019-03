Regresa Gerardo Islas al Congreso y da respaldo a Barbosa

El diputado criticó de paso la postulación de Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues dijo que es un hombre que no conoce las necesidades del estado y que carece de experiencia.

“La candidatura de Enrique Cárdenas está a destiempo, vemos que está fraccionado este frente con el que se ganó la elección pasada, no hay conocimiento del estado, hay muchos de los que trabajaron en el PAN, en el PRD y MC que ya no están en ese frente y no será suficiente el tiempo para que pueda llevar una propuesta a los poblanos de un tema que no conoce, el estado de Puebla es muy complejo, son siete regiones, 217 municipios y se necesita tener una población muy regional para poder llegar en tan poco tiempo para convencer a los poblanos”.