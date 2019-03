Armando Manzanero acusa a la prensa por tergiversar sus declaraciones

“Recuerdo desde que soy niño a las mujeres les encanta que las acosen; y cuando hablo de acoso no estoy hablando de agresión hacia ellas. No conozco a ninguna que le disguste que la enamoren”, mencionó Armando Manzanero en entrevista.

Tras estas declaraciones, al maestro Manzanero se le definió como alguien a favor del acoso, alguien que no reconoce la diferencia entre amor, flirteo y acoso, entre otras nociones equivocadas que atentaron contra su persona.

El líder de la SACM responsabilizó a los medios por desvirtuar sus palabras, además de esparcir esta idea a través de las redes sociales.

“No se puede ser tan malo, ahí muere. Con el término acoso me refería al enamoramiento, porque una persona como yo y de mi edad no puede estar hablando de violencia ni nada por el estilo. No quiero saber nada del tema y no volveré a tocarlo porque tengo algunas canciones hermosas que pronto daré a conocer y que dirán todo lo contrario a lo que supuestamente dije”, finalizó el compositor.