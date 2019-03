Nicky Jam revela el secreto de su nombre artístico

A pesar de todas estas ocupaciones y los reflectores a su alrededor, Nicky Jam se esfuerza diariamente por sentirse como una persona ordinaria, debido a que recuerda su origen humilde en los mercados de Puerto Rico, cuando era un adolescente cuyo primer empleo lo tuvo en este espacio.

“Yo hago lo que sea para seguir siendo un tipo normal. No me creo la película de ser un artista, un pop star, un rock star, no me tomo en serio nada de eso y trato de sencillamente vivir mi vida. Yo no escribo para mí, yo escribo para la gente porque ellos son quienes escucha mi música” dijo Nicky Jam en entrevista a la agencia informativa Efe.