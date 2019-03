QUÉPASA: Acusan a León Larregui de abuso sexual contra menores

A través del hashtag #MeTooMúsicosMexicanos, el cantante León Larregui fue acusado de acoso y abuso sexual, lo que ha desatado una polémica que podría terminar con la apertura de un juicio contra el vocalista de Zoé.

El talentoso cantante salió a relucir en una lista de artistas que son señalados por conductas de hostigamiento o agresión sexual. Sus fans no pueden creer que su ídolo musical enfrente semejantes acusaciones, debido a que algunas de ellas lo relacionan con abuso sexual de menores.

“Yo era menor de edad, iba en el último año de preparatoria. Lo conocí, me invitó a comer, recuerdo que fuimos a Los Danzantes de Coyoacán. Dios, hasta recuerdo qué pedimos: él tacos de pato, yo ensalada con fresas. Comenzamos a platicar todos los días, a llamarnos a todas horas. Él comenzó a violentarme psicológicamente. Me contaba con cuántas cogía, pero también me decía que me amaba. En las fiestas, él invitaba a gente random a su casa, una vez le rompieron el lavabo y me hizo correr a todos y se enojó”, recordó la presunta afectada.