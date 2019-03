José Narro exhorta al PRI a "desterrar" la simulación

Narro Robles urgió a los priistas a dejar de lado todos los vicios que llevaron al partido a perder la conexión con la ciudadanía. El exsecretario de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto convocó a actuar de manera congruente y honesta.

“Debe haber congruencia. No se puede hablar de honestidad y no serlo en los hechos, no se puede hablar de democracia y ser autoritario. No se puede hablar de juego parejo y sacar ventaja. ¡Ah, pues qué fácil! (…) El problema no es el discurso, el problema no es de lecciones de moral, el problema es de práctica ética en la vida cotidiana, y si decimos que somos honestos, tenemos que serlo y demostrarlo, no decirlo”, apuntó.