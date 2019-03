No me voy a enganchar con Trump: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no entrará en una disputa con Trump por el tema migratorio.

Foto: Gobierno Federal El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hacer referencia al reclamo que lanzó su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en la frontera y el arribo de miles de indocumentados que buscan la forma de ingresar a su territorio de manera ilegal. En conferencia de prensa, el mandatario mexicano se mantuvo sereno pese a la amenaza abierta de Trump de cerrar “la maldita frontera” si el Gobierno Federal no toma cartas en el asunto. “Ya hemos hablado de eso, ayer lo mencioné, reitero lo mismo, vamos nosotros a ayudar, a colaborar, queremos tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, no vamos a polemizar sobre estos temas. Pensamos en que se tiene que solucionar el problema, el fenómeno migratorio atendiendo las causas con crecimiento, con bienestar”, enfatizó. RELACIONADAS Trump amenaza con cerrar la frontera con México

ÚLTIMA HORA López Obrador dejó claro que la relación de cooperación con Estados Unidos es muy importante para el país, por lo que su administración se conducirá con prudencia y evitará cualquier confrontación directa sobre temas tan sensibles como la migración ilegal. "Estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente por una serie de circunstancias, entre otras porque queremos llevar una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. No me voy a enganchar en este asunto, como dicen los jóvenes, zafo", agregó. Ante los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso de su gobierno para garantizar que el flujo de migrantes se lleve a cabo sin transgresiones a la ley, pero, sobre todo, con entero respeto a los derechos humanos.