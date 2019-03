Mi hijo me pregunta por qué no me quiere en Argentina: Lionel Messi

A pesar de la ola de críticas que recibe por parte de sus compatriotas, Lionel Messi sigue aferrado a defender la playera de la Selección Argentina; sin embargo, el jugador no permanece indiferente a las críticas y a los comentarios negativos de la afición.

El crack del Barcelona compartió una anécdota que le rompió el corazón, la cual tuvo como uno de los protagonistas a su hijo mayor.

“Mi hijo de seis años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere. Es difícil. Da bronca que le mientan a la gente, que inventen con tanta tranquilidad, que tiren una bomba y listo, que explote”, sentenció.